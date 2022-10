Stiri pe aceeasi tema

- Bolile de care sufera Sorin Oprescu pot fi tratate in sistemul penitenciar romanesc, susține directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin, potrivit Agerpres . Declarațiile acestuia vin in contextul in care fostul primar al Capitalei se afla in libertate in Grecia,…

- Bolile de care sufera Sorin Oprescu pot fi tratate in sistemul penitenciar romanesc, a declarat, luni, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin. Recent, Curtea de Apel din Atena a respins cererea Romaniei de extradare a fostului primar al Capitalei, care are…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a comentat, la B1 Tv, oprirea controversatelor proiecte imobiliare de pe Modrogan 1 A. Acesta a precizat ca au fost mai multe instituții care au greșit in acest caz și care au permis construirea pe un spațiu verde: Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primarul general al Capitalei a semnat contractul prin care Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti va moderniza 14 dintre cele 22 de peroane de pe linia tramvaiului 41. Nicușor Dan a facut anunțul pe pagina sa de Facebook.

- ATENA. Condamnat la peste 10 ani de inchisoare in tara, Sorin Oprescu ramane in Grecia dupa ce o instanta din Atena a respins cererea autoritatilor romane de extradare. Decizia nu este definitiva si poate fi poate fi atacata cu recurs. Fostul primar al Capitalei este in libertate in Grecia, dupa ce…

- Sorin Oprescu nu va fi extradat din Grecia, din cauza conditiilor de detenție din inchisorile din Romania, astfel incat fostul primar general al Capitalei ramane in Grecia și se afla in stare de libertate. Curtea de Apel din Atena a hotarat, joi, 21 iulie ca Sorin Oprescu nu va fi extradat din Grecia,…

- Instanța din Grecia a decis sa nu-l extradeze pe Sorin Oprescu in Romania, acolo unde are de ispașit zece ani și opt luni de inchisoare. Curtea de Apel din Atena a respins joi cererea Romaniei de extradare a lui Sorin Oprescu. Fostul primar al Capitalei este in libertate, dupa ce a platit o cauțiune…

- Traficul rutier pe strada 31 August 1989, intersecție cu strada Ciuflea, direcția spre centrul urbei, va fi suspendat in perioada 18 iulie-12 august. Masura a fost luata in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a strazii 31 August 1989.