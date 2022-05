ANAF face angajări după mai bine de șase ani ANAF face angajari pentru prima data din 2016. Instituția urmeaza sa scoata la concurs un numar de 260 de posturi din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), a anunțat președintele instituției la o conferința de presa. Acesta a subliniat ca scopul principal este intinerirea personalului, din moment ce majoritatea angajaților actuali au peste 40 sau 50 de ani. Vor fi scoase la concurs un numar de 79 de posturi de execuție, inclusiv posturi de debutanți, pentru aparatul central, dar și alte 130 de posturi pentru DGRFP București Se cauta angajați pentru diverse servicii ale ANAF,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

