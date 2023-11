ANAF emite un avertisment cu privire la tentative de înșelăciune ANAF a comunicat ca a primit notificari din partea unor contribuabili care semnaleaza ca au fost contactați de indivizi care pretind a fi inspectori de la Antifrauda. ANAF a primit notificari din partea unor contribuabili, conform carora aceștia au fost contactați de la numarul 031.403.91.60 (Call Center ANAF) de catre persoane care pretind a fi reprezentanți ai Antifrauda. Aceștia solicita contribuabililor informații personale, detalii despre credite, etc., conform anunțului ANAF. Atenție! Angajații Direcției Generale Antifrauda Fiscala nu desfașoara interacțiuni cu agenții economici sau persoanele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a primit sesizari din partea unor contribuabili in care afirma ca sunt sunați de pe numarul 031.403.91.60 (Call Center ANAF) de apelanții care se recomanda ca fiind de la Antifrauda și solicita contribuabililor date personale, detalii despre credite etc, a transmis ANAF.Atenție!Funcționarii Direcției…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria pe ruta Sofia – Ruse ca in perioada noiembrie 2023 – iulie 2024, circulatia rutiera va fi oprita la trecerea prin tunelurile Topli Dol si Praveshki…

- Atenție, pensionari! Apar informații noi despre ce se va intampla cu plata pensiilor in luna decembrie 2023. Poștașii livreaza pensiile la domiciliile pensionarilor in perioada 1-15 a fiecarei luni, conform legislației in vigoare. Totuși, angajații din sistemul public vor beneficia, intre 30…

- A aparut o noua metoda de inselaciune, in Romania. Infractorii incearca sa plaseze, in circulatie, bani falsi, ce provin dintr-o sursa neasteptata. E vorba despre bancnotele folosite drept recuzita in filme sau in industrii de divertisment. Cu bani de jucarie, la cumparaturi Așadar, aceste bancnote…

- Armata israeliana a distribuit o interceptare din timpul atacului din 7 octombrie, in care un militant Hamas iși suna tatal sa-l roage sa deschida Whatsapp-ul ca sa-i arate in direct cum a ucis zece evrei.

- Șeful Consiliului Național de Securitate Israelian, Tzachi Hanegbi, spune ca Israelul nu a primit nicio avertizare, așa cum s-a afirmat, din partea Egiptului inainte de atacul distrugator al Hamas.Hanegbi a recunoscut ca a greșit in analizele sale in care afirma ca Hamas nu va avea curajul sa atace…

- Hidroelectrica atrage atenția asupra unor noi tenative de frauda cu premii false. Au aparut site-uri care conțin informații false de susținere și certificare atribuite in mod incorect companiei sau autoritaților.Hidroelectrica atrage atenția publicului cu privire la existența unor potențiale tentative…

- Poșta Romana face un apel la vigilența in mediul online. Aceștia avertizeaza ca exista pagini și grupuri pe rețelele de socializare care se folosesc de numele instituției pentru a obține date bancare sau cu caracter personal.,,Atenție la paginile false care se folosesc de numele Poștei Romane pentru…