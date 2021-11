Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala informeaza operatorii economici, contribuabili mici și mijlocii, care au obligația utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF), conform art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 28/1999, ca 30 noiembrie 2021 este termenul limita de conectare a AMEF la sistemul…

- Economie 30 noiembrie – termenul limita de conectare a aparatelor de marcat la sistemul informatic al ANAF noiembrie 24, 2021 13:14 Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza operatorii economici, contribuabili mici și mijlocii, care au obligația utilizarii aparatelor de marcat electronice…

- Doar 7 zile pana la termenul limita de conectare a aparatelor de marcat la sistemul informatic al ANAF. Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza operatorii economici, contribuabili mici și mijlocii, care au obligația utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF), conform art.…

- Administrația Județeana Finanțelor Publice Salaj reamintește operatorilor economici faptul ca, potrivit legislației, au obligația de a asigura conectarea la distanța a caselor de marcat (aparate de marcat electronice fiscale – denumite in continuare AMEF), in conformitate cu prevederile art. 3 alin.…

- “Agentia Nationala de Administrare Fiscala a demarat 100 de actiuni de control la operatori economici, pentru a verifica modul de conformare in ceea ce prive ste conectarea tuturor aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, ac hizitionate s i utilizate de catre acestia. La operatorii…

- Peste 6800 de case de marcat din Vrancea trebuie conectate de firme la sistemul informatic al Ministerului Finanțelor – Agenția Naționala de Administrare Fiscala. Termenul limita pentru conectarea aparatelor este 30 noiembrie, pentru a evita penalizarile aferente neconectarii la sistemul informatic.…

- Avand in vedere termenele limita de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al ANAF stabilite prin OpANAF nr. 435/2021[1], Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza operatorii economici care au…

- Operatorii economici incadrati in categoria contribuabililor mici si mijlocii au obligatia de a asigura conectarea la distanta a aparatelor de marcat electronice fiscale ( denumite in continuare AMEF), in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordinul Președintelui ANAF nr.435/25.03.2021…