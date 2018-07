Stiri pe aceeasi tema

- Acesta este termenul intrarii in vigoare a Legii 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contravenționale, publicata in Monitorul Oficial in 25 iulie 2018. Scopul extinderii termenului de achitare a jumatate din cuantumul amenzii este incurajarea romanilor sa-și…

- Legea care reglementeaza exploatarile offshore va fi modificata prin Ordonanța de Urgența. Imediat ce legea va fi promulgata de președintele Romaniei și publicata in Monitorul Oficial, aceasta va suferi modificari importante, susțin surse citate de Adevarul.ro.„Este prea devreme sa lucram…

- Incepand cu data de 15.07.2018 societațile inființate in baza Legii nr. 31/1990 pot sa distribuie trimestrial dividende ce provin din profitul exercițiului financiar in curs. ”Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinații, dupa aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea…

- Legea 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 intra in vigoare de vineri, 6 iulie. Ea a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 544/2018. Principalele modificari se aplica de la inalții funcționari – directori de direcții in unitați administrative, secretar de primarie, șef serviciu,…

- Decizia a fost luata cu 177 voturi favorabile, 74 impotriva si o abtinere. La dezbateri, deputatii USR au cerut retrimiterea la Comisia juridica a reexaminarii Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, insa solicitarea a fost respinsa. "Se…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de promulgare a proiectului care modifica Legea 284/2005 care prevede extinderea valabilitatii pasapoartelor electronicede la 5 la 10 ani pentru persoanele care au implinit varsta de 18 ani, informeaza Administratia Prezidentiala. Initiativa legislativa…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, ieri, sesizarea de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis asupra modificarii de catre Legislativ a mai multor acte normative din domeniul sanatatii. „In urma deliberarilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constitutionala a admis…