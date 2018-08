Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala - ANAF - a stabilit luni, printr-un proiect normativ, ca organele fiscale și teritoriale sa incheie, pana la data de 30 octombrie 2018, perioada de transmitere catre contribuabili a deciziilor de impunere aferente obligațiilor acestora din 2016-2017.„In…

- Un proiect normativ postat marti pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - ANAF - descrie noile proceduri prin care contribuabilii persoane fizice vor completa declaratiile de impunere anuala, respectiv Formularele 200, 201 sau Declaratia Unica. „Pentru veniturile realizate in anul 2017,…

- Fiscul se pregateste sa stabileasca din oficiu CAS si CASS contribuabililor care nu depun Declaratia Unica, ce are ca termen 16 iulie. Potrivit unui proiect de ordin publicat pe site-ul ANAF, procedura se aplica "persoanelor fizice care aveau obligatia declararii venitului in vederea stabilirii…

- Peste 11.000 de persoane fizice, cu datorii de peste 14 miliarde lei in total, la 31 martie, ar urma sa primeasca decizii de impunere de la ANAF. Deciziile de impunere vor fi transmise pana la sfarsitul acestui an. "Pe site-ul ANAF se regaseste o lista cu 11.131 datornici persoane fizice. In general,…