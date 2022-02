Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat ca din 1 martie inregistrarea in Spațiul Privat Virtual (SPV) devine obligatorie pentru transmiterea cererilor, inscrisurilor sau a oricaror altor documente catre organele fiscale, de catre contribuabilii care desfasoara activitati economice…

- Contribuabilii care desfasoara activitati economice intr o forma autorizata au obligatia sa transmita cererile, inscrisurile sau orice alte documente catre organele fiscale doar prin Spatiul Privat Virtual SPV incepand de la 1 martie, anunta Agentia Nationala deAdministrare Fiscala ANAF .Obligativitatea…

- Potrivit unui proiect de ordin publicat vienri de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), locuințele cu preturi cuprinse intre 450.000 si 700.000 de lei vor fi inregistrate intr-un registru special, la care ANAF va avea acces si va putea verifica daca s-a platit TVA de 5 la suta. „Se organizeaza…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna a informat ca, in perioada 03 – 14 ianuarie 2022, a distribuit catre unitațile școlare din județ un numar de 40.000 de maști faciale de protecție, primite de la Consiliul Local Sfantu Gheorghe. Potrivit inspectorului școlar general al IȘJ Covasna, prof. Kiss…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a facut publice sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea elaborarii si fundamentarii proiectelor de buget pe anul 2022 de catre UAT-urile din Vrancea. Cea…

- In perioada 6-31 decembrie, in fiecare an, sunt marcate Zilele colindului din Romania, conform Legii nr. 171 din 23 iunie 2021 pentru instituirea Zilelor colindului din Romania. Proiectul de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioada oficiala a sarbatoririi colindului romanesc a fost…

- Devenita tradiție, acțiunea de caritate desfașurata in preajma Sfantului Nicolae la secția de pediatrie a Spitalului Municipal din Targu Secuiesc a ajuns la cel de-al zecelea an. De zece ani consecutiv, jandarmii Detașamentului 3 din Targu Secuiesc condus de lt.col. Cristian Apostol au fost…

- Inspectoratul Scolar Judetean (IȘJ) Covasna a receptionat o prima transa, de 81.000 de teste rapide antigen pe baza de saliva, si le-a distribuit tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar din judet. Majoritatea vor fi efectuate acasa, de catre sau sub supravegherea parinților sau tutorilor legali.…