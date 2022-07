ANAF controlează veniturile din criptomonede și NFT-uri: care sunt recomandările specialiștilor pentru investitori Inspectorii ANAF au intensificat controalele asupra veniturilor obținute de romani din minarea sau tranzacționarea de criptomonede și NFT-uri in perioada 2016-2021, in contextul in care piața din Romania este in continua creștere și inregistreaza un numar de peste 423.000 de persoane care efectueaza astfel de tranzacții. Potrivit unui studiu realizat de MarketsandMarkets, piața NFT-urilor va ajunge la o valoare de 13,6 miliarde de dolari in 2027, cu o creștere de 35% fața de 2022. Unul dintre cele mai importante și actuale aspecte este indeplinirea de catre investitori a obligațiilor fiscale aferente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ANAF au intensificat controalele asupra veniturilor obținute de romani din minarea sau tranzacționarea de criptomonede și NFT-uri in perioada 2016-2021, in contextul in care piața din Romania este in continua creștere și inregistreaza un numar de peste 423.000 de persoane care efectueaza…

- Președintele ANAF spune ca: „Inspectorii ANAF vor verifica veniturile a 561.000 de mii de romani, cheltuielile acestora și achizițiile de mașini, apartamente ori case. Președintele ANAF, Lucian Heiuș, anunța verificari ample. Controlul masiv care vizeaza evaziunea fiscala din Romania va debuta pe 1…

- Inspectorii ANAF vor verifica, in principal, veniturile a 561.000 de romani, respectiv cheltuielile acestora și achizițiile de mașini, apartamente ori case, a declarat, la Digi24 , Lucian Heiuș, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Verificarile incep la 1 iulie și sunt avute…

- Maine, 25 mai 2022, este termenul pentru depunerea Declaratiei Unice (DU) privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212). Declarația unica se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care in anul de impunere au realizat, individual sau intr-o…

- ”One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, raporteaza venituri consolidate de 348,7 milioane de lei in primele trei luni ale anului 2022, in crestere cu 82% fata de T1 2021. Profitul brut a crescut…

- Gata cu evaziunea din saloanele de infrumusețare/intreținere corporala. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat și publicat un nou material informativ, respectiv Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activitați de…

- GHID ANAF: Profesorii care dau meditații trebuie sa-și declare veniturile pana in 25 mai. Alte obligații și exemple de calcul Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat vineri ca a publicat Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate in particular…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații, acordate in particular de profesori.Persoanele fizice care realizeaza venituri din meditații au obligația de a depune Declarația unica privind impozitul pe venit…