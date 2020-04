Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea veniturilor la bugetul de stat, raportata de Ministerul Finantelor Publice prin executia bugetara la trei luni, confirma asteptarile, avand in vedere ca firmele au putut opta, in martie, pentru amanarea platii taxelor, considera Vlad Boeriu, partener servicii fiscale Deloitte Romania.

- Reactia Vioricai Dancila vine la scurt timp dupa ce Florin Citu, ministrul Finantelor, a promis ca la urmatoarele evaluari ale agentiilor de rating Romania sa revina la perspectiva stabila sau chiar direct la pozitiv. Florin Citu: Agentia de rating Moody's a pastrat rating-ul Romaniei si a schimbat…

- Austria planuiește o cursa feroviara de noapte, care sa streaca saptamanal prin Ungaria și Romania, pentru a aduce muncitorii necesari sistemului de ingrijire austriac, pe toata durata...

- CORONAVIRUS ROMANIA. Politia Romana a postat, din nou, intrebari pe Facebook in contextul Sarbatorilor Pascale din urmatoarea perioada. De data aceasta, intrebarile vizeaza procurarea carnii de miel. Politia Romana raspunde la intrebarea momentului. Pot sa merg la parinti sa le duc produse…

- Decizia Inspectoratului Școlar Suceava, de a solicita cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar și nedidactic sa vina la școala pe perioada suspendarii cursurilor nu a fost stabilita in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Intrebat, miercuri, in conferința de presa, de ce au ...

- MESAJE de 8 martie, ZIUA FEMEII. Un buchet de SMS-uri si URARI parfumate pentru femeile din viata voastra– Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa va insoteasca pretutindeni...si fie ca primavara iubirii sa va inunde sufletul cu bucurie si cu parfumul tuturor…

- Doi copii din Brașov au fost speriați de moarte de mascați care au dat buzna peste ei, joi dimineața, in timpul unei descinderi la o adresa greșita. Mama lor a povestit cum a decurs totul, precizand ca a fost nevoita sa cheme Ambulanța pentru cei mici, care au suferit un atac de panica.