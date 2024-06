Stiri pe aceeasi tema

- Magazinul ANAF din Brașov este al treilea la vanzari cu incasari de peste 191.000 de lei. Magazinul ANAF din Brasov este intre cele care a vandut cel mai bine marfa confiscata . Magazinele ANAF au vandut anul trecut de 1 milion de lei. Pandemia și vidul legislativ ce au persistat in perioada 2020-2023…

- In cadrul conferintei cu investitorii prilejuite de anuntarea celor mai recente rezultate financiare, dezvoltatorul de jocuri Take Two a vorbit, pe scurt, si despre planurile de viitor. Printre acestea se numara lansarea unui nou joc din seria GTA. Undeva in toamna anului viitor, va fi lansat oficial…

- Compania taiwaneza TSMC, unul dintre liderii mondiali in producția de cipuri IT, a incheiat un memorandum preliminar neangajant cu autoritațile americane prin care SUA ar urma sa-i acorde un sprijin total de 11,6 miliarde de dolari, sub forma de granturi și imprumuturi, pentru a construi o noua fabrica…

- Hotelul Express a fost construit in perioada 2003–2006 din fonduri proprii, pe o suprafata aflata in proprietatea CFR Marfa, in statiunea Predeal, judetul Brasov. Hotelul a fost integrat in circuitul turistic in 2014. ”CFR Marfa ofera spre vanzare Hotelul Express situat in centrul statiunii Predeal.…

- Hidroelectrica, dividende cu randament de 10% Dividendele Hidroelectrica au randament de 10%, la o alocare de 90% din profit, conform raportului emitentului publicat, astazi, 27 martie 2024, pe site-ul BVB. Cel mai mare producator de energie din tara noastra, a raportat pentru anul trecut un profit…

- ANAF a incasat in bugetului statului o suma importanta de bani din vanzarea a mii de vagoane și locomotive din patrimoniul companiei CFR Marfa. Este vorba despre circa 141 de milioane de lei. ANAF a recuperat 141 de milioane de lei de la CFR Marfa ANAF a recuperat suma de 141 de milioane la bugetul…

- Vodafone a confirmat vineri vanzarea afacerii sale din Italia catre grupul elvetian Swisscom, intr-o tranzactie evaluata la opt miliarde de euro (8,70 miliarde de dolari), transmite DPA, titreaza Agerpres. In ianuarie, operatorul britanic de telefonie a respins oferta grupului francez de telecomunicatii…