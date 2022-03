Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…

- Persoanele juridice pot achita obligatiile fiscale si bugetare cu cardul bancar la POS-urile instalate in toate unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), conform unui comunicat remis redactiei. Potrivit sursei citate, in Monitorul Oficial…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), prin Direcția Generala Executari Silite Cazuri Speciale, a organizat o licitație publica pentru valorificarea unui ansamblu de bunuri imobile, format din patru terenuri situate in Iași, evaluate de catre evaluatorul autorizat ANEVAR la prețul de 796.371…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii persoane juridice ca, pe perioada aplicarii prevederilor art. I din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea…

- Consiliul Județean preia de la Agenția Naționala de Administrare Fiscala cladirea de pe strada Cuza Voda nr 2, in care a funcționat la inceputul anilor 2000 Administrația Fiscala Botoșani.

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala deruleaza proiectul privind reabilitarea si modernizarea birourilor vamale de frontiera de pe granita Romania-Moldova, proiect care are un buget total de 10 milioane de euro. Este vorba despre birourile vamale Albita-Leuseni, Sculeni-Sculeni si Giurgiulesti-Giurgiulesti."Romania…

- Guvernul a adoptat vineri Ordonanta de Urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, care prevede acordarea voucherelor de vacanta pentru angajatii din sectorul bugetar, in cuantum de 1.450 lei, pana la data de 31 decembrie 2026. „Guvernul Romaniei…