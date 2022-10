ANAF avertizează în legătură cu mesaje false transmise în numele instituţiei / Recomadările pentru contribuabili ”Mesajului ii este anexat un document, ”factura fiscala”, pe care va sfatuim sa nu il deschideti, in niciun caz!”, transmite autoritatea. ANAF le recomanda celor care primesc astfel de mesaje sa nu deschida aceste emailuri si sa nu acceseze documentele anexate sau linkurile din continut; ”Nu transmiteti bani catre conturile mentionate!”, este un alt sfat al ANAF. Totodata, institutia aminteste ca Serviciul Spatiul Privat Virtual, pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, a fost creat si dezvoltat pentru o comunicare securizata cu institutia. De asemenea, contribuabilii pot obtine informatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

