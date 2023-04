Stiri pe aceeasi tema

- ANAF avertizeaza, vineri, asupra unei noi tentative de frauda in care este implicat numele institutiei, iar atacatorii cibernetici cer achitarea unor sume de bani pana in 8 aprilie. "Va informam ca astazi numerosi contribuabili au primit mesaje false, transmise in numele ANAF, prin care li se solicita…

- Seful politiei columbiene, cunoscut pentru declaratiile provocatoare, a declarat sambata ca a recurs, alaturi de alti politisti, la exorcizare si rugaciuni in lupta impotriva criminalitatii si a celor mai puternici reprezentanti ai acesteia precum Pablo Escobar, relateaza AFP, conform news.ro.Din…

- Polițistul de frontiera, care in afara orelor de serviciu a fost implicat intr-un accident rutier, produs in raionul Falești la data de 22 februarie, a fost concediat, transmite TV8 . Astfel, potrivit Poliției de Frontiera, indata dupa producerea accidentului, in cadrul instituției au fost demarate…

- Modernizarea DJ 691, de la intrarea in Dumbravița și pana la A1 incita din nou spiritele. De data aceasta, grupul consilierilor județeni ai PSD acuza conducerea Consiliului Județean Timiș (CJT) ca majorarea sumei alocate acestui drum va bloca bugetul instituției pentru mulți ani, iar de aici pana la…

- Noile tentative de frauda din mediul online vor fi mai elaborate si mai greu de detectat, intrucat atacatorii cibernetici au inceput sa foloseasca instrumente de inteligenta artificiala, avertizeaza ING Bank si Directoratul National pentru Securitate Cibernetica (DNSC), potrivit Agerpres. Printre cele…

- Tentativele de frauda din mediul online vor fi din ce in ce mai greu de identificat, deoarece atacatorii cibernetici au inceput sa foloseasca instrumente de inteligenta artificiala.Metodele prin care atacatorii cibernetici incearca sa-i pacaleasca pe utilizatorii din mediul online sunt din ce in ce…

- Doua spații care gazduiesc activitați culturale și nu numai vor fi reabilitate anul acesta de Consiliul Județean Timiș (CJT). Instituția a prevazut in bugetul aferent anului 2023 sume pentru modernizarea salii multifuncționale din sediul instituției, precum și a Centrului Infoturistic de la Bastion.