ANAF, averitisment pentru comericanţi, amenzile ajung la 10.000 de lei Documente atasate: Proiectul ANAF Unul dintre motivele pentru care Finantele au revenit cu proiectul (conform notei de fundamentare) este ca "perpetuarea acestei situații in care o mare parte dintre operatorii economici au achiziționat și instalat aparate de marcat cu jurnal electronic, iar o alta parte, a ramas in expectativa, discrimineaza operatorii economici corecți și genereaza nemulțumiri in randul acestora". In vara anului trecut acest proiect a ajuns la Consiliul Economic si Social. Problema atunci a fost ca lipseau avize interministeriale, asa ca a fost intors inapoi la Ministerul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

