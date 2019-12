Agentia Nationala de Administrare Fiscala a vandut, prin licitatie, automobilul de teren ARO care i-a apartinut lui Nicolae Ceausescu, la un pret de 189.180 de lei (aproape 40.000 de euro), peste pretul evaluat la prima licitatie organizata in ianuarie, de 137.500 de lei, a anuntat, vineri, ANAF. "Agentia Nationala de Administrare Fiscala a valorificat, prin licitatie, automobilul de teren ARO 304 culoare GRI, an de fabricatie 1977, care i-a apartinut lui Nicolae Ceausescu. Reamintim faptul ca bunul mobil a fost evaluat la suma de 137.500 lei, iar in luna ianuarie a fost organizata prima licitatie,…