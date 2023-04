Stiri pe aceeasi tema

- O noua campanie de mesaje false, prin care se solicita achitarea unor sume de bani pana in data de 8 aprilie, se deruleaza in numele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), avertizeaza vineri institutia.

- ANAF, la sesizarea unui contribuabil, a identificat urmatoarea situație: o persoana folosea, fara drept, o calitate oficiala - inspector superior ANAF - și solicita sume de bani in numele instituției, arata instituția.

- Politia Romana atrage atentia asupra unei campanii de fraude online desfasurare in mai multe tari europene, prin care victimele sunt sunate de persoane care pretind ca sunt angajati ai bancilor si le solicita sa isi transfere banii din cont in alte conturi asa-zis sigure, sub pretextul unor atacuri…

- Europarlamentarul Victor Negrescu atrage atenția liderilor europeni in plenul Parlamentului European asupra datelor false privind migrația prezentate de guvernul din Austria pentru a bloca aderarea Romaniei la Schengen.

- Compania DEDEMAN NU organizeaza sondaje, concursuri online sau alte campanii promoționale cu revendicare de premii. Acestea fac parte din atacuri de tip phishing sau alte forme de fraudare informatica. De aceea, pentru siguranța ta, iți recomandam sa nu dai curs campaniilor sau mesajelor de acest tip…