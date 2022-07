ANAF atenționează asupra unor noi mesaje false emise în numele instituției ANAF atenționeaza asupra unor noi mesaje false emise in numele instituției, la nici o luna de la precedentele emailuri ale unor infractori cibernetici. La sesizarea unor contribuabili, ANAF atenționeaza asupra mesajelor false prin care contribuabilii sunt anunțați ca au de platit ”impozite catre sistemul bugetar din Romania”. Instituția ii sfatuiește pe contribuabili sa nu deschideți […] Articolul ANAF atenționeaza asupra unor noi mesaje false emise in numele instituției a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

