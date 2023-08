Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor și Agenția Naționala de Administrare Fiscala a prezentat raportul acțiunilor intreprinse in luna iulie 2023 de catre direcțiile de specialitate din cadrul Agenției și rezultatele generate de acestea.

- Peste 3.600 de controale antifrauda au fost efectuate in luna iulie a acestui an, fata de 1.924 in luna precedenta, iar in urma verificarilor au fost aplicate sanctiuni constand in amenzi si confiscari in valoare de peste 16,97 milioane de lei, informeaza Ministerul Finantelor.

