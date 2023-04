Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Heius, șeful Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a transmis ca in urma controalelor antifrauda efectuate in primele trei luni ale acestui an au fost date amenzi si confiscari in valoare de 38,5 milioane lei si au fost stabilite implicatii fiscale de peste un miliard de lei.„In aceeasi…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Alba vine in intampinarea contribuabililor persoane fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare si cele din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) transmite ca termenul pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contributiile sociale datorate de persoanele fizice este 25 mai 2023, potrivit unui comunicat de presa. ANAF recomanda ca declarația unica sa fie depusa online, fie…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat calendarul obligațiilor fiscale pe luna martie 2023, unde se gasesc, printre altele, depunerea Declaratiei speciale de TVA (VAT Return One Stop Shop), depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata - Formularul 300 și altele.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat, vineri, doua broșuri explicative, una care privește compensarea obligațiilor fiscale, cealalta care se refera la procedura de mediere, dar și un ghid privind redirecționarea procentului de 3,5% din impozit catre un ONG.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va modifica formularul Declarației 112 pentru a introduce o noua facilitate acordata angajaților din Romania. Aceștia pot beneficia de un abonament pentru activitați sportive in valoare de maxim 400 de euro pe an. Aceste sume sunt scutite de la plata…

- Romanii vor fi controlati de ANAF in functie de stilul lor de viata, dar si al celorlati membri ai familiei. In acest mod, fiscul isi propune, cu ajutorul unei strategii, ca pana in anul 2025 sa creasca numarul celor care platesc impozitul pe venit. Insa, persoanele vizate sunt cele care obtin venituri…