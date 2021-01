Stiri pe aceeasi tema

- La solicitarea mediului de afaceri, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a amânat operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și conturi de plați identificate prin IBAN prevazuta inițial în data de 4 ianuarie 2021, pentru data de 11 ianuarie 2021, se arata…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va modifica Declaratia unica in 2021, conform unui proiect publicat in dezbatere publica. De precizat ca aceasta va putea fi depusa de persoanele fizice pana la 25 mai, acelasi termen fiind si pentru plata impozitului pe venit si al contributiilor sociale…

- La solicitarea mediului de afaceri, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a amanat operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și conturi de plați identificate prin IBAN prevazuta inițial in data de 4 ianuarie 2021, pentru data de 11 ianuarie 2021, se arata intr-un comunicat…

- Lista jurisdicțiilor raportoare cu care România colaboreaza în baza Acordului multilateral al autoritaților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare urmeaza sa fie actualizata, conform unui proiect de ordin publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare…

- In urma anunțului domnului Florin Cițu, ministrul Finanțelor Publice, privind un control fiscal, Federația Romana de Fotbal iși manifesta toata disponibilitatea de a conlucra cu ANAF in vederea desfașurarii acestuia. Acțiunea este simplificata de faptul ca FRF a implementat in ultimii șase ani proceduri…

- Federatia Romana de Fotbal isi arata disponibilitatea pentru controlul financiar efectuat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) intr-un comunicat de presa publicat, marti, pe site-ul sau oficial. FRF nu precizeaza insa motivul acestui control financiar. "In urma anuntului domnului Florin…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala, prin Direcția Generala Antifrauda Fiscala, a declanșat operațiunea “Mercur”, cea mai ampla acțiune de verificare a veniturilor nedeclarate obținute din comerțul electronic nefiscalizat, urmare a extinderii acestui tip de acte de comerț și a numarului foarte…