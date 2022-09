ANAF anunţă o nouă secţiune pe portalul web al instituţiei: ”Schimbul automat de informaţii în domeniul impozitelor directe” Potrivit unui comunicat dat publicitatii, joi, de ANAF, noua sectiune de pe site-ul institutiei vizeaza facilitarea conformarii cu obligatiile instituite in sarcina institutiilor financiare. Prin intermediul acestei pagini, institutiile financiare din Romania care au obligatia sa aplice normele de raportare si diligenta fiscala in scopul realizarii schimbului de informatii in temeiul instrumentelor juridice de drept international la care tara noastra este parte au acces la urmatoarele informatii: ghiduri care cuprind aspecte detaliate referitoare la Standardul comun de raportare (SCR) si acordul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

