Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au dezvoltat si implementat noi facilitati ale serviciului Spatiul Privat Virtual prin care se acorda titularului contului SPV posibilitatea de a plati, in numele oricarei alte persoane fizice, impozite sau contributii evidentiate…

- Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au dezvoltat si implementat noi facilitati ale serviciului Spatiul Privat Virtual: se acorda titularului contului SPV posibilitatea de a plati, in numele oricarei alte persoane fizice, impozite sau contributii evidentiate in…

- Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Naționala de Administrare Fiscala au dezvoltat și implementat noi facilitați ale serviciului Spațiul Privat Virtual: se acorda titularului contului SPV posibilitatea de a plati, in numele oricarei alte persoane...

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala anunța ca au fost dezvoltate noi facilitați in Sistemul Privat Virtual, astfel ca titularii conturilor pot plati impozite sau contribuții in numele oricarei alte persoane fizice, potrivit Mediafax.„In noul meniu disponibil in serviciul SPV, pentru…

- ANAF anunța o noua facilitate disponibila in Spațiul Privat Virtual: se acorda titularului contului SPV posibilitatea de a plati, in numele oricarei alte persoane fizice, impozite sau contribuții evidențiate in Declarația unica. In noul meniu disponibil in serviciul SPV, pentru accesarea acestei facilitați,…

- Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au dezvoltat si implementat noi facilitati ale serviciului Spatiul Privat Virtual: se acorda titularului contului SPV posibilitatea de a plati, in numele oricarei alte persoane fizice, impozite sau contributii evidentiate in…

- Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Naționala de Administrare Fiscala au dezvoltat și implementat o noua facilitate a serviciului Spatiul Privat Virtual pentru persoanele fizice: identificarea vizuala online, care este operaționala din 11 august, se arata intr-un comunicat de presa.

- Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) au dezvoltat si implementat o noua facilitate a serviciului Spatiul Privat Virtual pentru persoanele fizice, identificarea vizuala online, operationala din 11 august, astfel ca identificarea persoanelor fizice care doresc…