ANAF anunţă implementarea unei aplicaţii mobile pentru contribuabili Presedintele ANAF, Lucian Heius, a declarat, sambata, intr-un interviu acordat Antena 3, ca aplicatia ANAF Mobil este in licitatie. “Este acel ANAF Mobil, este in licitatie, este in curs de finalizare, iar ca termen de implementare a acestei aplicatii, atat pentru Android, cat si pentru iOS este sfarsitul anului”, a declarat Heius. Potrivit acestuia, cu ajutorul acestei aplicatii, contribuabilii vor putea sa isi vizualizeze fisa fiscala. “Ne dorim ca de pe telefonul mobil sa poti sa poti sa vizualizezi fisa fiscala”, a explicat Heius. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a anuntat ca un proiect privind implementarea unei aplicatii pentru contribuabili este in licitatie. ANAF Mobil ar putea fi disponibila la finalul acestui an. Lucian Heius a declarat, sambata, intr-un interviu acordat Antena 3, ca aplicatia ANAF Mobil este in licitatie.…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a declarat sambata, 21 mai, la Antena 3, ca este in licitatie un proiect privind implementarea unei aplicatii pentru contribuabili, denumita ANAF Mobil, care va fi disponibila pentru descarcare pana la finalul acestui an.Lucian Heiuș a precizat ca aplicația va fi disponibila…

- Lucian Heius a declarat, sambata, intr-un interviu acordat Antena 3, ca aplicatia ANAF Mobil este in licitatie. “Este acel ANAF Mobil, este in licitatie, este in curs de finalizare, iar ca termen de implementare a acestei aplicatii, atat pentru Android, cat si pentru iOS este sfarsitul anului”, a…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca in coaliție se lucreaza la un nou pachet de masuri economice pentru companii, care sa intre in vigoare in a doua parte a acestui an, dat fiind ca se prelungește criza energetica, iar prețurile sunt in continuare in creștere.

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca l-a numit, astazi, pe Lucian Ovidiu Heiuș in funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala, cu rang de secretar de stat. Decizia a fost transmisa spre publicare in Monitorul Oficial. “Am cerut noului președinte al ANAF ca principalul obiectiv sa fie…

- “ANAF, prin Directia Generala Executari Silite Cazuri Speciale, a organizat prima licitatie publica in data de 30.03.2022, pentru valorificarea bunurilor sechestrate in dosarul nr. 5624/30/2016, in conformitate cu prevederile Legiinr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile…

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Kremlinul nu exclude o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, dar ar trebuie sa fie pregatita pentru

- LIVE VIDEO: Președintele SUA, Joe Biden, anunța sancțiuni puternice asupra Rusiei dupa ce a atacat Ucraina Joe Biden, președintele SUA, a reacționat joi seara, in jurul orei 20.40, ora Romaniei, la razboiul declanșat de Rusia in Ucraina. Autorizez sancțiuni puternice și reglementari pentru ceea ce…