ANAF anunta controale aprige la cumpararea de masini second-hand Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF anunta ca in perioada urmatoare va intensifica controalele asupra transporturilor de masini second-hand, fiind verificate in amanunt si documentele de provenienta. In plus, vor fi verificate si tranzactiile in numerar aferente.



"Orice neconformitate va atrage retinerea autovehiculelor si chiar confiscarea acestora de catre inspectorii DGAF, pana la solutionarea cazului.



De asemenea, vor fi verificate tranzactiile aferente in numerar, conform prevederilor Legii nr. 70/2016 pentru intarirea disciplinei financiare privind…

Sursa articol si foto: business24.ro

