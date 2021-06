Stiri pe aceeasi tema

- ”Cand sunt derapaje, noi trebuie sa ne cautam dreptatea. Asa cum exista acest Plan de Rezilienta si Redresare, unde noi nu ne regasim de niciun fel, ziaristii trebuie sa se intrebe urmatorul lucru: exista un plan undeva de distrugere a firmelor de transport cu capital romanesc? Sa stim si noi daca cumva…

- Aproape trei sferturi dintre unitatile administrativ-teritoriale din Romania nu detin o baza de date cu persoanele varstnice vulnerabile, a declarat, sambata, la Botosani, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, potrivit Agerpres. De asemenea, ea a atras atentia ca 90% dintre primariile…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) sustine ca firmele de transport nu sunt sprijinite, sunt din ce in ce mai impovarate de taxe in strategia descrisa de Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in timp ce masinile electrice vor primi bani, cu scopul…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, sustine ca exista „o bomba cu ceas” in sistemul de pensii din Romania, deficitul fiind in prezent de 16,7 miliarde de lei, iar pericolul este ca in viitor puterea de cumparare a celor cu pensie medie sa fie foarte scazuta, potrivit Agerpres. „In…

- De asemenea, agentia a reconfirmat ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta.”Standard & Poor’s a precizat in comunicatul de presa publicat in data de 16 aprilie 2021 ca perspectiva stabila arata credibilitatea…

- Miercuri, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, alaturi de conducerea ANAF, a participat la o intalnire de lucru cu reprezentantii Asociatiilor Transportatorilor Rutieri din Romania. Discutiile au vizat tratamentul fiscal al diurnelor acordate in cazul detasarilor transnationale, problematica generata…