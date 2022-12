Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale, a recuperat, de la o persoana fizica, peste 2,4 milioane de lei. Directia generala executari silite cazuri speciale a realizat incasari semnificative la bugetul de stat in suma de 2.455.914,84 lei, reprezentand suma confiscata de la o persoana fizica, ca urmare a savarsirii infractiunii de spalare a banilor, in dosarul penal nr. 3460/3/2018*, se arata in comunicat. The post ANAF anunta ca a incasat peste 2,4 milioane de lei de la o persoana fizica, intr-un dosar de spalare a banilor first appeared…