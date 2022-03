ANAF anunţă că a blocat conturile bancare locale ale ruşilor de la Aeroflot ”Entitatea AEROFLOT – Reprezentanta (CUI 6320110) este reprezentanta in Romania a companiei AEROFLOT PJSC RUSIA, companie detinuta de Guvernul rus in proportie de 57,34%. In cadrul organelor de conducere ale entitatii AEROFLOT PJSC RUSIA se regasesc 3 persoane supuse sanctiunilor internationale respectiv, presedintele consiliului de administratie VITALY GENNADYEVICH SAVELYEV, presedintele consiliului de conducere MIKHAIL IGOREVICH POLUBOYARINOV si membru al consiliului de administratie SERGEY VIKTOROVICH CHEMEZOV”, arata ANAF. Din analiza informatiilor din bazele de date la care ANAF are acces,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

