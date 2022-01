ANAF actualizează procedura pentru cei 3,5% destinați ONG-urilor: situația centralizatoare ANAF a pregatit procedura pentru cei 3,5% din impozitul pe venit ce pot fi redirecționați catre ONG-uri. Asta pentru ca anul trecut a aparut o Ordonanța (8/2021) care prevede ca: contribuabilii pot opta pentru depunerea cererii privind destinația sumei reprezentând pâna la 3,5% din impozitul anual datorat (formularul 230) la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiara a sumei.



Proiect procedura 3,5% ONG



Acum, entitații nonprofit/unitații de cult îi revine obligația transmiterii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, la organul fiscal competent,…

Sursa articol: hotnews.ro

