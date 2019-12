Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a vandut autoturismul ARO, care i-a aparținut lui Ceaușescu. Cați bani a luat statul pe mașina fabricata in 1977 Agenția Naționala de Administrare Fiscala a valorificat, prin licitație, automobilul de teren ARO 304 de culoare gri, an de fabricație 1977, care i-a aparținut lui Nicolae Ceaușescu.…

- Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia generala executari silite cazuri speciale, Directia operativa de valorificare bunuri confiscate, Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.2 Constanta anunta vanzarea mai multor bunuri mobile.Licitatia va avea loc…

- Un manuscris cu doua menuete compuse de Wolfgang Amadeus Mozart la varsta de 16 ani, in 1772, a fost vandut pentru 372.500 de euro la o licitație organizata de casa Sotheby's la Paris, potrivit francetvinfo.fr, anunța MEDIAFAX.Vezi și: Marcel Vela, START la curațenie! Doi grei din Poliție,…

- La nivel national, comertul ilegal cu tigarete a ajuns, astfel, la 10,5%, in scadere cu 3,2 puncte procentuale comparativ cu luna iulie a acestui an, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, din punct de vedere al distributiei pe regiuni, Nord-Est ramane si in septembrie cea mai afectata de…

- Dan Stroe, fost director al Directiei de Investitii Achizitii Publice si Servicii Interne din Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), a fost pus sub urmarire penala de procurorii DNA pentru alte doua fapte de trafic de influenta.

- Contribuabilii inregistrați in serviciul electronic Spatiul Privat Virtual pot solicita si primi online cazierul fiscal, incepand de miercuri, informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Solicitarea se transmite prin intermediul Sectiunii "Solicitari / Eliberare documente/ Certificat…

- ANAF: Contribuabilii pot solicita si primi online cazierul fiscal Contribuabilii inrolati in serviciul electronic Spatiul Privat Virtual pot solicita si primi on-line cazierul fiscal, incepand de miercuri, informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) intr-un comunicat. Solicitarea…

- Contribuabilii inrolati in serviciul electronic Spatiul Privat Virtual pot solicita si primi on-line cazierul fiscal, incepand de miercuri, informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) printr-un comunicat remis, miercuri AGERPRES. Solicitarea se transmite prin intermediul…