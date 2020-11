Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat proiectul de ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central. Cererile vor putea fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta, dupa publicarea ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 181/2020 a aprobat masurile de eșalonare a datoriilor acumulate in perioada de pandemie de catre companii. Esalonarea la plata se face in forma simplificata și se acorda pe o perioada de maxim 12 luni, pentru obligatiile…