ANAF a luat în vizor trei cazuri în care ar putea aplica taxe suplimentare. Vezi dacă te încadrezi Doua rapoarte ANAF, analizate de avocatnet.ro , prezinta inspecțiile fiscale terminate de instituție in noiembrie și decembrie 2022. In cadrul acestor documente, Fiscul a prezentat cateva cazuri demne de luat in considerare, pentru care s-au stabilit sume suplimentare de plata pentru persoane fizice. 1. O persoana care nu și-a indeplinit obligațiile fiscale pentru vanzarea de terenuri și locuințeInspectorii ANAF au descoperit un contribuabil care nu și-a indeplinit obligațiile fiscale, deși se ocupa in mod constant de vanzarea de terenuri intravilane, construcții cu terenuri aferente și apartamente.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Exista concepția ca sufletul pereche este partenerul ideal, pe care speram toți sa-l intalnim la un moment dat. Insa, in realitate, nu este chiar iubitul sau iubita din povești, alaturi de care traiești fericit(a) pana la adanci batraneți, fara griji, certuri și neințelegeri. Sufletul pereche nu apare…

- Se știe ca neoprirea la semnalul regulamentar al polițistului rutier nu este doar o contravenție ci și un act de sfidare a legii și autoritații, care poate atrage consecințe din cele mai grave pentru șoferul care incalca legea, pasagerii din vehiculul acestuia, alți participanți la trafic (șoferi sau…

- Comisia a votat saptamana trecuta pentru a face publice declaratiile cu redactari ale informatiilor sensibile, dupa o lunga batalie juridica. Comisia pentru cai si mijloace a obtinut luna trecuta declaratiile federale de impozit pe venit ale lui Trump pentru anii 2015 pana in 2020, impreuna cu dosarele…

- Donald Trump si sotia sa au platit 750 de dolari sau chiar mai putin ca impozit pe venit federal in 2016 si 2017 si zero in 2020, conform documentelor facute publice de Camera Reprezentantilor, citate de DPA si Los Angeles Times

- Ieri, Legea pentru modificarea si completarea Legii-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis, potrivit Agerpres. Conform formei propuse spre promulgare, respectiva lege prevede ca la „personalul din aparatul propriu al consiliilor…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale, a recuperat, de la o persoana fizica, peste 2,4 milioane de lei. Directia generala executari silite cazuri speciale a realizat incasari semnificative la bugetul de stat in suma de 2.455.914,84 lei, reprezentand…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Direcția generala executari silite cazuri speciale, a recuperat, de la o persoana fizica, peste 2,4 milioane de lei. Direcția generala executari silite cazuri speciale a realizat incasari semnificative la bugetul de stat in suma de 2.455.914,84…

- Pensionarii peste 60 de ani cu pensii mai mici de 2.000 de lei vor primi, anul viitor, un sprijin de 1.400 de lei pentru plata facturilor, a anunțat ministrul Muncii Marius Budai. Acesta spune ca ajutorul va fi imparțit in doua tranșe, de cate 700 de lei fiecare, impactul bugetar fiind de 5 miliarde…