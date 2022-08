Stiri pe aceeasi tema

- ANAF incepe executarea silita a Dianei Șoșoaca pentru neplata mai multor obligații la bugetul de stat, a anunțat, luni, Lucian Heiuș, președintele instituției. „Doamna Sosoaca are de achitat niste obligatii la bugetul de stat si, din pacate, are un comportament ca orice alt contribuabil rau platnic.…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a anuntat ca in luna iulie au fost descoperite 21,4 milioane de lei reprezentand diferente intre veniturile declarate si cele estimate, precizand ca cea mai mare diferenta a fost gasita la un contribuabil din Iasi, in valoare de 11,7 milioane de lei. Heius a declarat,…

- Seful ANAF, Lucian Heius a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre controalele la persoane fizice, ca au deja selectate 214 persoane sau 215 persoane la care se va intra in control incepand cu 1 iulie. El a precizat ca suma cea mai mare descoperita a fost de 22 de…