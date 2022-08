Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai hotarat sa scapi de vechea ta saltea și sa iei una noua. Dar cum și unde sa gasești o saltea care ți se potrivește cu adevarat? Pana la urma, scopul tau este sa dormi bine și sa nu stai treaz noaptea, gandindu-te la calitațile mai mult sau mai puțin bune ale saltelei tale. Cert este ca intinsul…

- Dr. Fatih Birol, director executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), a propus cinci acțiuni concrete pe care liderii europeni ar trebui sa le intreprinda pentru a evita o criza majora de gaze. Iata despre ce este vorba. Lumea se confrunta cu prima criza energetica cu adevarat globala…

- ”OMV Petrom si Auchan Retail Romania au deschis 200 de magazine MyAuchan in statiile Petrom, jumatate din numarul total convenit de cei doi parteneri. Incepand cu 2021, proiectul a fost accelerat, astfel incat finalizarea lui sa poata avea loc cu un an mai devreme, in 2023. In acest an, vor mai fi inaugurate…

- Agențiile sanitare europene recomanda ca doza 4 de vaccin anti-Covid (al doilea booster) sa fie facut de toate persoanele de peste 60 de ani. Pana acum, recomandarea viza persoanele peste 80 de ani, dar pragul de varsta a fost scazut considerabil in contextul noului val de infectari și de spitalizari…

- BOZOVICI – La Bozovici, patru studii de fezabilitate sunt gata de un an. Finanțarea e suspans total. Este vorba despre obiective de investiții pe care primaria le vrea finanțate prin Programul „Anghel Saligny”. Acestea insa sunt pe o lunga lista de așteptare și, in exprimarea primarului Adrian Stoicu,…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat joi ca a acordat un credit de 300 milioane de euro Republicii Moldova pentru a ajuta aceasta tara sa isi consolideze securitatea energetica prin achizitionarea unor rezerve strategice de gaze care se vor adauga gazelor furnizate in…

- Dupa producția record de grau de anu trecut, Bulgaria se asteapta la o recolta buna și in 2022, ceea ce ii va permite sa exporte cantitati semnificative de grau, a declarat un oficial din conducerea Ministerului bulgar al Agriculturii, transmite Reuters. „Ne asteptam ca recolta de grau sa fie apropiata…

- Peste doua milioane de persoane au decedat din cauza COVID-19 in Europa, regiune care a fost pentru mult timp epicentrul pandemiei, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP.