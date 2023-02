Stiri pe aceeasi tema

- Bolt, una dintre cele mai utilizate companii de ride sharing atat in Romania, cat și in alte țari, face angajari! Cei care vor sa fie soferi trebuie sa știe ca pot caștiga sume mari de bani. Bolt cauta soferi in mai multe orase din Romania. Compania de ride sharing ofera bonus de pana la 1.000 […] Source

- Guvernul Republicii Moldova a desemnat Agenția de Guvernare Electronica drept entitatea responsabila pentru spațiul digital comun cu Romania, ceea ce va permite sa poata fi pus in aplicare prin co-crearea, testarea si implementarea in comun a solutiilor digitale in sectorul public.

- ING Bank lanseaza in preajma Sarbatorilor pachetul ING Young – card de debit și acces in aplicația Home’Bank pentru copiii intre 10 și 18 ani, cu 0 comisioane și fara costuri de administrare – disponibil online tuturor parinților care sunt clienți ING Bank, direct in aplicația Home’Bank. Produs inovator…

- Sporuri bugetari. Cele mai acordate sporuri in Romania sunt cele pentru condiții periculoase sau vatamatoare, de 15% din salariu, sporul pentru proiecte europene, pentru complexitatea muncii sau suprasolicitare neuropsihica.

- Prestația Guvernului Ciuca se dovedește, pe zi ce trece, a fi un dezastru pentru Romania. Deși se lauda cu cea mai mare crește economica din UE, ea este inexistenta pentru romani. Este doar o cifra statistica care nu a adus nimic bun pentru milioane de oa

- Se fac angajari la Termoenergetica. Compania Municipala Termoenergetica București ii anunța pe cei interesați ca angajeaza. CMTEB organizeaza concurs de angajare pentru posturi vacante. Se cere experiența minima. Reprezentanții Termoenergetica București S.A. , cu sediul in București, strada Cavafii…

- Elon Musk a postat vineri seara un sondaj pe Twitter in care le-a cerut utilizatorilor sa voteze daca fostul președinte american Donald Trump, care a fost interzis de catre proprietarii anteriori ai platformei, ar trebui sa fie reprimit pe rețeaua de socializare. Pana sambata dimineața, la ora 9 in…

- Articolul VIDEO Cel mai șubred bloc turn din Romania va fi consolidat. Lista cladirilor din Buzau reabilitate prin PNRR se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Cei peste 200 de locatari ai blocului 41, din Buzau, rasufla ușurați, dupa ce au aflat ca sunt și ei printre beneficiarii fondurilor pentru…