Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a elaborat proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central. Modelul de cerere se regasește in Anexa nr. 1 a procedurii. Cererile depuse de contribuabili, atat inainte,…

- Ordonanța de Urgența 181/2020 cu mai multe masuri fiscale a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial, potrivit MEDIAFAX.Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 181/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicata pe site-ul Ministerului…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului privind esalonarea la plata pe o perioada de cel mult 12 luni a obligatiilor fiscale principale si accesorii a caror scadenta era dupa data declararii starii de urgenta a fost publicata in Monitorul Oficial.

- Guvernul modifica OUG privind zilele libere acordate parintilor cand scolile sunt inchise. Ordonanța de Urgenta care prevede acordarea zilelor libere pentru parinți in cazul in care școlile sunt inchise va fi modificata. Este vorba despre actul normativ care prevedea ca parinții pot primi pentru fiecare…

- Firmele care au obligatii fiscale neachitate ulterior declararii starii de urgenta (COVID-19) vor putea solicita esalonarea platii acestor sume pe o perioada de pana 12 luni, fara garantii si cu un calendar de rambursare propriu. Ministerul Finantelor Publice a elaborat un proiect de ordonanta…

- Companiile care au inregistrat datorii de la data declararii starii de urgența vor putea solicita esalonarea platii acestor sume pe o perioada de pana 12 luni, fara garantii si cu un calendar de rambursare propriu, informeaza duminica Ministerul Finantelor. „Ministerul Finantelor Publice a elaborat…

- Firmele care nu au mai achitat taxele catre bugetul de stat, din perioada starii de urgența, vor putea plati eșalonat, timp de 12 luni, darile catre buget, scrie Agerpres.Ministerul Finantelor Publice a elaborat un proiect de ordonanta de urgenta prin care se reglementeaza esalonarea la plata, in forma…

- La un an de la cazul Caracal, in Romania nu sunt nici acum reglementate prin lege procedurile pe care ar trebui sa le urmeze politia, atunci cand cauta persoane disparute. In cea mai recenta tentativa de reglementare, Ministerul de Interne propune ca poliția sa renunțe la cercetari dupa 7 ani de la…