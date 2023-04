ANAF a efectuat 2.644 de controale inopinate In primele trei luni ale anului 2023, s-au efectuat 14.160 controale fiscale la contribuabili persoane fizice și juridice – 10.184 la contribuabili persoane juridice și 3.976 la contribuabili persoane fizice. Dintre acestea, 5.710 au fost inspecții fiscale, 5.806 verificari documentare la contribuabili persoane juridice și fizice și 2.644 controale inopinate la contribuabili persoane juridice și […] Articolul ANAF a efectuat 2.644 de controale inopinate apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

