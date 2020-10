Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Antifrauda din Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a inceput operațiunea intitulata ,,Mercur” de verificare a veniturilor nedeclarate obținute din comerțul electronic nefiscalizat, potrivit unui comunicat de presa, scrie g4media.ro. ANAF arata ca odata cu creșterea masiva in perioada…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat ca a declansat operatiunea “Mercur”, cea mai ampla actiune de verificare a veniturilor nedeclarate obtinute din comertul electronic nefiscalizat. Potrivit inspectorilor ANAF, acțiunea vine ca urmare a creșterii numarului de sesizari din partea…

- Direcția Antifrauda de la ANAF a demarat o ampla acțiune de verificare a veniturilor nedeclarate obținute din comerțul electronic nefiscalizat, scrie Agerpres.In prima etapa, inspectorii antifrauda au analizat peste doua milioane de vanzari on line de bunuri livrate prin curier și a inceput verificarea…

- "Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Antifrauda Fiscala, a declansat operatiunea 'Mercur', cea mai ampla actiune de verificare a veniturilor nedeclarate obtinute din comertul electronic nefiscalizat, urmare a extinderii acestui tip de acte de comert si a numarului foarte…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala, prin Direcția Generala Antifrauda Fiscala, a declanșat operațiunea “Mercur”, o acțiune de verificare a veniturilor nedeclarate obținute din comerțul electronic nefiscalizat, urmare a extinderii acestui tip de acte de comerț și a numarului foarte…

- ANAF va initia, in perioada imediat urmatoare, actiuni de control in vederea recuperarii taxelor si impozitelor datorate, acolo unde este cazul, prin masuri si proceduri fiscale. Operatiunea "Mercur" va continua in ritm accelerat si va fi extinsa pentru asigurarea fiscalizarii incasarilor provenite…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala anunța ca au fost dezvoltate noi facilitați in Sistemul Privat Virtual, astfel ca titularii conturilor pot plati impozite sau contribuții in numele oricarei alte persoane fizice, potrivit Mediafax.„In noul meniu disponibil in serviciul SPV, pentru…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) au dezvoltat si implementat o noua facilitate a serviciului Spatiul Privat Virtual (SPV), prin care persoanele fizice se pot identifica vizual, online, incepand din 11 august. Potrivit unui comunicat…