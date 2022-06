Stiri pe aceeasi tema

- In vederea asigurarii resurselor necesare pentru buna funcționare a statului, ANAF urmarește creșterea gradului de conformare voluntara, atat la declarare, cat și la plata, mizand pe spiritul de responsabilitate civica al contribuabililor, dar și pe campanii de informare cu privire la procedurile de…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a aplicat 959 de amenzi in valoare totala de 2,7 milioane de lei in primele 5 luni din acest an. „In vederea asigurarii resurselor necesare pentru buna functionare a statului, ANAF urmareste cresterea gradului de conformare voluntara, atat la declarare,…

- In urma controalelor efectuate la contribuabilii persoane juridice si fizice, in perioada ianuarie mai 2022, inspectia fiscala a inregistrat urmatoarele rezultate: au fost efectuate 10.484 inspectii fiscale la contribuabili persoane juridice si fizice; au fost stabilite sume suplimentare in valoare…

- Peste 19.000 de contribuabili din județul Gorj sunt inscriși in Spațiul Privat Virtual. La nivelul Agenției Județene a Finanțelor Publice Gorj, la data de 30 aprilie erau inrolați in Spatiul Privat Virtual un numar total de 19.430 contribuabili, din care 10.952 persoane fizice si 8.478 persoane juridice.…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele trei luni cu 721 milioane euro, la 135,33 miliarde euro, de la 134,61 miliarde euro, la finalul lunii decembrie 2021, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), citata de News.ro . ”In perioada ianuarie – martie 2022, datoria…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna mai 2022, imprumuturi de la bancile comerciale de 2,4 miliarde de lei, din care 200 de milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount si 2,2 miliarde de lei prin opt emisiuni de obligatiuni de stat, informeaza AGERPRES . La…

- ”In perioada ianuarie – februarie 2022, datoria externa totala a crescut cu 532 milioane euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 97,341 miliarde euro la 28 februarie 2022 (72% din totalul datoriei externe), in crestere cu 0,2% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen…

- Inspectia Muncii a dat amenzi de peste 1,3 milioane de euro pentru munca nedeclarata, in urma unor controale realizate in perioada 28 ianuarie – 3 martie 2022, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfasurat, in perioada 28.01 – 03.03.2022,…