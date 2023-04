Stiri pe aceeasi tema

- „In primele trei luni ale anului 2023, colegii mei de la inspecție fiscala au efectuat 14.160 controale fiscale la contribuabili persoane juridice si fizice – 10.184 la contribuabili persoane juridice si 3.976 la contribuabili persoane fizice. Dintre acestea, 5.710 au fost inspectii fiscale, 5.806 verificari…

- Lucian Heius, șeful Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a transmis ca in urma controalelor antifrauda efectuate in primele trei luni ale acestui an au fost date amenzi si confiscari in valoare de 38,5 milioane lei si au fost stabilite implicatii fiscale de peste un miliard de lei.„In aceeasi…

- Controalele inspectorilor sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor in sectorul produselor alimentare de origine nonanimala au vizat operatorii din industria alimentara, care isi desfasoara activitatea in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, painii si produselor de patiserie,…

- Miercuri, 8 martie, polițiștii de investigare a criminalitații economice au organizat și executat o acțiune pentru prevenirea și combaterea activitaților comerciale ilegale specifice sezonului savarșite de agenți economici sau persoane fizice, in complexe comerciale, magazine, piețe, targuri și oboare,…

- ANAF Botoșani: Inregistrarea contribuabililor persoane fizice și juridice in Spațiul Privat Virtual Administrația Județeana a Finanțelor Publice Iasi recomanda contribuabililor utilizarea serviciilor electronice oferite de ANAF avand in vedere avantajele depunerii electronice a declarațiilor fiscale,…

- Anul trecut, Autoritatea Naționala pentru Administrarea și Reglementarea in Comunicații (ANCOM) a efectuat 3.451 de controale in industria de comunicații și a dat amenzi de 2,8 milioane lei. „In urma controalelor efectuate anul trecut, neregulile descoperite au fost sancționate cu amenzi in cuantum…

