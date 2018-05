Stiri pe aceeasi tema

- Pentru corectarea informațiilor false promovate in cateva publicații media, trebuie precizat ca, atat la finalul primului trimestru al anului 2018, cat și la finalul primelor 4 luni din anul 2018, ANAF a colectat, in sume nete, mai mult decat in anii 2016-2017 și, de asemenea, a depașit planul de colectare…

- Electroarges (ELGS), producator de electrocasnice, a inregistrat in primele trei luni un profit net de 3,9 milioane de lei, mai putin cu 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut in timp ce veniturile totale din exploatare au ajuns la 66 milioane lei, in crestere cu 18%. La 31 martie…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat, in perioada ianuarie-aprilie, 76,5 miliarde lei, cu 1,4% mai mult fata de suma programata, veniturile bugetare au crescut cu 11,8%, pana la 89,6 miliarde lei, iar deficitul bugetar a ajuns la 6 miliarde lei, pe fondul dublarii investitiilor,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) și fiecare organ fiscal local din subordinea sa vor face liste cu persoanele arondate care au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale și, in peroada 15 mai-15 iulie 2018, ii vor invita pe acești contribuabili…

- Datoria publica a Romaniei a crescut in ianuarie-februarie, fata de finalul anului trecut, cu 1,29 miliarde euro, la 34,82 miliarde euro, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului 2017, datoria publica a Romaniei a fost de 33,53 miliarde euro,…

- Transportatorul aerian national Tarom estimeaza pentru acest an un profit brut de 27.470 lei, la venituri totale de 1,5 miliarde lei, dupa ce, in ultimii zece ani, compania a raportat pierderi in fiecare an. Cifrele apar in proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli publicat in dezbatere…

- CFR Calatori estimeaza pierderi de 367,68 milioane lei in acest an si venituri totale de 2,08 miliarde lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli publicat in dezbatere de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.Citeste si: Nu se mai SCHIMBA nimic: Klaus Iohannis…

- Cu o crestere economica record pentru 2017, cu care Guvernul nu a incetat sa se laude, veniturile la bugetul de stat au crescut in ianuarie cu aproape 17% pe total, dar cele fiscale au urcat doar cu 6%, in conditiile in care cheluielile bugetului general consolidat au avut un avans de 26%.…