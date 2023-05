In luna aprilie, ANAF a colectat urmatoarele sume: – Incasari brute de 40,18 miliarde lei, cu 16% mai mult ca in aprilie 2022, respectiv un plus de 5,55 miliarde lei. – Incasari nete de 35,69 miliarde lei, cu 9,8% mai mult ca in aprilie 2022, respectiv un plus de 3,20 miliarde lei”, arata ANAF. Tot in aprilie s-a restituit si compensat TVA in valoare de 3,95 miliarde lei, cu 91,43% mai mult ca in aprilie 2022, respectiv un plus de 1,88 miliarde lei, conform institutiei.