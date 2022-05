Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 25 mai: termen limita pentru depunerea declarației unice, Formular 112. Obligații pentru contribuabili Miercuri, 25 mai, este ultima zi pentru depunerea Declaratiei Unice (DU) privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (Formular 112). Declaratia unica…

- Gata cu evaziunea din saloanele de infrumusețare/intreținere corporala. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat și publicat un nou material informativ, respectiv Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activitați de…