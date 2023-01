Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 6,8% anul trecut, in comparatie cu 2021, autoturismele "electrificate" inregistrand un salt de 49% si o cota de piata 21,7% din total, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), publicata vineri. Fii la…

- Președintele Ucrainei nu se grabește sa modifice legea care nedreptațește etnicii romani din țara sa, asta deși mulți din refugiații din Ucraina traiesc in Romania și au cazare decontata de la stat! Zelenski a publicat un mesaj in care explica ce a discutat cu președintele Klaus Iohannis. Fii…

- Ministrul apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a declarat marti intr-un interviu pentru televiziunea nationala ca deja au fost incheiate pentru 2023 numeroase contracte pentru furnizarea de arme si munitii, nominalizand intre tarile care au primit astfel de comenzi si Romania, conform News.ro.…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a incarcat o noua tranșa de 250 de lei, cea de-a IV-a, pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijin pentru Romania”. Valoarea totala a tranșei IV se ridica la peste 593 de milioane de lei și a ajuns la aproximativ 2,4 milioane de romani.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca Romania și-ar putea folosi dreptul de veto și va impiedica Austria sa preia șefia OSCE, un obiectiv al autoritaților de la Viena. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Valoarea totala a schimburilor bilaterale dintre Romania si Emiratele Arabe Unite in noua luni din acest an a fost de 375 milioane de dolari, mai mult decat volumul total consemnat in 2021, potrivit unui comunicat al Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB). Fii la curent…

- Marți au fost semnate 17 contracte finanțate prin PNRR pentru reparații de tip Quick Wins pentru 67 de kilometri de cale ferata, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Vaccinul adaptat noilor tulpini COVID-19 va ajunge in Romania pana la sfarsitul lunii noiembrie, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. El a adaugat ca s-a reușit o economie de 300 de milioane de euro, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…