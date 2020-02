Stiri pe aceeasi tema

- Politistii fac verificari sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa dupa ce un barbat a reclamat, luni, ca mama sa, in varsta de 70 de ani, a murit la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta pentru ca nu a fost tratata corespunzator de medici, fiind tinuta 16 ore in Unitatea…

- Traficul rutier a fost ingreunat, sambata dimineața, pe DJ 107 F, pe raza comunei Lunca Mureșului, unde un microbuz de transport persoane s-a rasturnat pe carosabil. In autovehicul se aflau 8 oameni. Polițiștii vor stabili cauza accidentului. Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia a transmis…

- Un incendiu s-a produs, marți dimineața, la Mall Afi Cotroceni din București, acesta manifestandu-se la tubulatura exterioara a cladirii, au declarat, pentru Mediafax, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) al Capitalei.

- Cantaretul Marius Marian Ivancea, cunoscut ca „What"s Up", a fost dus la Sectia 17 de Politie din Capitala, luni seara, dupa ce a fost reclamat de o femeie, care a sunat la 112 si a spus ca barbatul o agreseaza. Politistii au mers la locul indicat, in Sectorul 5 al Capitalei, unde cel reclamat a devenit…

- Caz socant in incinta unui club de trageri din sectorul Botanica al Capitalei. Un barbat de 41 de ani a murit la Spitalul de Urgenta, dupa ce si-a tras un glonte in cap.Acesta s-a dus sa traga la tinta, iar la scurt timp si-a pus capat zilelor.

- Un numar de 17 sesizari de posibile probleme in legatura cu procesul electoral au fost inregistrate pana in acest moment, insa din verificari a rezultat ca cinci dintre acestea nu se confirma, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, conform Agerpres. „Au fost aplicate trei avertismente…