Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Nuca trece prin una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, asta pentru ca nu de foarte mult timp a fost ceruta de soție. Astfel, artista este pe cat se poate de entuziasmata și s-a deschis in fața fanilor, vorbind despre povestea de dragoste dintre ea și Alex Ursache. Cantareața a…

- Andra și David Stancu declarați ca fiind cel mai controversat cuplu din cadrul emisiunii ,,Mireasa” continua sa țina pe toata lumea in suspans. Dupa ce și-au anunțat divorțul la scurt timp cei doi s-au impacat, iar acum se gandesc la planuri de viitor.

- Antonia și Alex Velea au o relație de mai bine de noua ani și in curand urmeaza ca cei doi indragostiți sa-și oficializeze relația in fața altarului. Par cei mai fericiți, insa Alex și Antonia au marturisit ca drumul pe care pornisera cei doi inițial a fost unul pe cat se poate de anevoios, așa ca la…

- Un nou cuplu in casa Mireasa! Dupa indelungi tachinari, Cosmina și Alin au decis sa se sarute și nu oricum, ci chiar in direct. Momentul i-a lasat masca pe colegii lor, cu toții bucurandu-se pentru fericirea lor. Au aceștia planuri de casatorie dupa ce au format o relație? Iata cum a reacționat Alexandra,…

- Dupa mai multe zvonuri, Zendaya, protagonista serialului "Euphoria", in varsta de 24 de ani, si Tom Holland, eroul din Spider-Man, in varsta de 25 de ani, au fost vazuti sarutandu-se in masina actorului, confirmand astfel ca sunt noul cuplu de la Hollywood, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia.…

- Razvan Simion și Daliana formeaza un cuplu de mai bine de noua luni și pare ca sunt extrem de fericiți impreuna. Chiar daca pana acum au fost extrem de discreți in privința relației lor, acum aceștia și-au dat frau liber sentimentelor și au postat pe Instagram primul selfie impreuna. Razvan Simion și…

- Fosta soție a lui Andrei Ștefanescu, Antonia, și unul dintre cei mai buni concurenți de la „Chefi la cuțite”, formeaza un cuplu. Antonia și Enzo nu se ascund, iar la aproape un an de la divorț, Antonia a facut primele declarații. „Suntem impreuna. Nu este vreun secret, nu ne-am ascuns, dar nici nu ne-am…

- Deși s-a desparțit de Costinela in urma cu cateva zile, iar Romina a intrat recent in casa, cei doi formeaza deja un cuplu. Simona Gherghe i-a intrebat azi in emisia live despre relația lor, iar amandoi au confirmat ca se plac foarte mult.