Ana și Alex de la Mireasa, unul dintre cuplurile finaliste și care a facut pasul cel mare in fața ofițerului de stare civila, s-au mutat in casa noua. Cei doi indragostiți au fost invitați in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde au facut marturisiri in exclusivitate. Iata cum s-a schimbat relația dintre cei doi de cand au parasit emisiunea.