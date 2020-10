Ana Porgras, campioană mondială la gimnastică, astăzi manichiuristă! ”O fac din pasiune” Caștigatoare a medaliei de aur la Mondialele de la Rotterdam, in 2010 Ana (27 ani) nu a ramas in lumea sporturtului și s-a retras inaintea Jocurilor Olimpice de la Londra (2012) unde ar fi avut șanse mari sa caștige un nou titlu mondial. Galațeanca la origine, frumoasa fosta gimnasta s-a stabilit la Brașov unde este manichiurista. O face din pasiune, nu neaparat pentru nevoi materiale. ”Fac tot ce tine de unghiute: cu gel, semi, exclusiv pentru femei. E o pasiune. Ideea e ca nu o fac pentru bani, in mod special. Este o activitate care pe mine ma calmeaza, ma linisteste. Dupa ce m-am lasat, o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

