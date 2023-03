Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan, influencer cunoscut din Romania, a ajuns in arestul Poliției. Contesa digitala, așa cum este supranumita, a fost reținuta de agenții de la Rutiera, dupa ce a fost prinsa bauta și sub influența drogurilor la volan.

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Gherla au oprit pentru control, la data de 19 februarie, in jurul orei 03.35, pe strada Liviu Rebreanu, in zona autogarii, un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Fizeșu Gherlii, care se deplasa cu un autoturism. In urma verificarilor s-a constatat…

- O șoferița de 50 de ani din Tulcea a fost prinsa de polițiști la volan cu o alcoolemie de 1,48 mg/l in aerul expirat, transmite IPJ Tulcea. Femeia a fost condusa la o unitate medicala in vederea prelevarii mostrelor biologice iar polițiștii continua cercetarile in cadrul unui dosar penal sub aspectul…

- Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au dispus reținerea unui barbat de 47 de ani, din Piatra Fantanele, acesta fiind banuit de savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fara permis de conducere.…

- Depistat la volan la Frontiera Stanca, cu permisul de conducere suspendat Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Stanca efectueaza cercetari cu privire la un barbat care conducea un microbuz, desi avea permisul de conducere suspendat. In data de 04 februarie a.c., in jurul…

- Un pensionar din Iasi este cercetat penal dupa ce s-a urcat la volan desi avea permisul de conducere suspendat. O patrula de politie l-a depistat in trafic si l-a oprit, dupa ce a incalcat mai multe reguli de circulatie. "La data de 30 ianuarie 2023, politistii Sectiei 6 au oprit in trafic, un autoturism…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit in trafic, pentru control, pe strada Nicolae Balcescu din Targoviște un autoturism condus de un barbat de 32 de ani, din Aninoasa. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, acesta prezentand o alcoolemie cu…