Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea știe ca Amalia Bellantoni și soțul ei italian au ferma, astfel ca au numeroși angajați care-i ajuta la treburi. Ei bine insa, deși in emisiune lucrurile sunt mereu frumoase, acum, o fosta angajata pe nume Lili a venit cu acuzații grave la adresa vedetei. Iata ce ar fi pațit inainte de a…

- Comisia de control al finanțelor publice va propune plenului Parlamentului numirea Marianei Spoialo și Tatianei Șevciuc in calitate de membri ai Curții de Conturi a Republicii Moldova. Comisia a examinat astazi demersurile Președintelui Curții de Conturi referitor la propunerile spre aprobare plenului…

- Azi, la Curtea de Apel București, a avut loc un nou termen in in dosarul de bancruta frauduloasa in care este inculpat fostul finanțator al lui Dinamo, Ionuț Negoița. Continua emoțiile pentru Dinamo și omul de afaceri in cazul de bancruta. Duapa ședința de azi, judecatorii nu au ajuns la niciun verdict.…

- Fericita ca și-a cumparat o noua casa, Iasmina Halas nu s-a gandit deloc la ce probleme ar putea aparea. Cu ce „surpriza” s-a trezit vedeta, dar și cine i-a vandalizat curtea. Ce s-a intamplat, de fapt, pe noua proprietate a blodinei. Cum s-a gandit Iasmina Halas sa rezolve aceasta situație neplacuta.

- Graba strica treaba! Iar Cristina Șișcanu este, poate, in aceste momente, cea mai potrivita persoana pentru a ne confirma acest lucru. Ce-i drept, și gospodinele mai greșesc! Cristina Șișcanu a avut parte de un mic accident in bucatarie și a decis sa impartașeasca și cu fanii ei de pe Instagram incidentul.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in municipiul Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, a fost semnalat fum dens in curtea santierului Tomis Tower, de pe bulevardul Aurel Vlaicu,…

- Anamaria Morodan și Adrian Teleșpan au concurat impreuna la Asia Express. Cei doi erau sarea și piperul competiției, insa se pare ca odata ajunși in Romania, ei au incetat sa țina legatura și sa iși mai vorbeasca. Fostul concurent de la show-ul Asia Express a spus adevarul despre relația lui cu contesa…

- A crezut ca va avea parte de cateva ore de relaxare la salonul de infrumusețare, insa s-a transformat in una dintre cele mai groaznice experiențe de care a avut parte. Iata ce i s-a intamplat Cristinei Șișcanu, dupa ce a mers la un salon din Capitala pentru a-și reimprospata unghiile!