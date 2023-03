Stiri pe aceeasi tema

- Influencerul aradean, extrem de cunoscut in București, Ana Morodan, a fost reținuta marți, 28 martie, de polițiștii de la Brigada Rutiera din București pentru o... The post Cunoscutul influencer aradean, Ana Morodan, reținuta de Poliție pentru 24 de ore appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Ana Morodan a fost reținuta pentru 24 de ore de Polițiștii de la Brigada Rutiera dupa ce a fost prinsa beata și drogata la volan. Mai mult, aceasta ar fi condus și fara permis. Ana Morodan s-a ales cu doua dosare penale Cea supranumita „Contesa digitala” a fost trasa pe dreapta marți, in jurul orei…

- Cristina Vasiu nu ezita sa iși surprinda fanii, așa cum s-a intamplat și de aceasta data, cand a postat o imagine impreuna cu fratele sau. Urmaritorii de pe Instagram au fost surprinși cat de bine seamana cei doi.

- La scurt timp dupa ce a fost eliminata de la America Express, Bie Adam a publicat pe contul sau de Instagram un mesaj ce i-a surprins din plin pe urmaritorii sai. Aceștia au reacționat imediat.

- Andreea Ibacka, in varsta de 37 de ani, este una dintre vedetele active pe rețelele de socializare, insa pana acum, soția lui Cabral nu a fost tentata sa iși faca un cont și pe Tik Tok. Cu toate astea, vedeta a observat ca are mai multe conturi cu numele ei, unele dintre ele cu un numar impresionant…

- Astazi a fost o zi mare pentru Ana Morodan, care a calcat pragul medicului estetician pentru a-și face intervenția pe care și-a dorit-o de foarte mult timp. Imediat cum a gasit timp pentru ea, Ana Morodan a mers și și-a facut lipoaspirație. Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, va…

- Noaptea trecuta, mulți au mai sarit calul cu alcoolul, așa ca am considerat ca poate v-ar interesa cateva sfaturi despre cum se scapa rapid de mahmureala daca ai baut prea mult de Revelion. Imediat ce te trezesti, bea doua pahare mari cu apa rece, pentru a contracara deshidratarea. Bea si un pahar mare…